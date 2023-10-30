Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в ноябре

Длинные выходные ожидают россиян в начале ноября из-за Дня народного единства. Об этом напомнил ТАСС со ссылкой на производственный календарь, утвержденный постановлением правительства России.

Нерабочими днями будут 4, 5 и 6 ноября. Пятница, 3 ноября, станет сокращенным на один час рабочим днем.

День народного единства отмечается в субботу, 4 ноября. В связи с этим выходной перенесли на понедельник.

Ранее в России утвердили график праздников и выходных на 2024 год.