Опубликовано 27 апреля 2026, 03:541 мин.
Кошачьи лемуры и кудрявые пеликаны родились в Московском зоопарке
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Детеныши кошачьих лемуров и птенцы кудрявых пеликанов появились на свет в Московском зоопарке этой весной. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства столицы.
Известно, что у кошачьих лемуров появилась на свет двойня, а в центре воспроизводства редких видов животных вылупились два птенца кудрявых пеликанов. Детеныши кошачьих лемуров родились у самца Барса и самки Алаутры 11 марта. А детеныши кудрявых пеликанов Глаши и Яши родились первого и второго апреля.
