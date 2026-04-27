Кошачьи лемуры и кудрявые пеликаны родились в Московском зоопарке

Детеныши кошачьих лемуров и птенцы кудрявых пеликанов появились на свет в Московском зоопарке этой весной. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства столицы.

Известно, что у кошачьих лемуров появилась на свет двойня, а в центре воспроизводства редких видов животных вылупились два птенца кудрявых пеликанов. Детеныши кошачьих лемуров родились у самца Барса и самки Алаутры 11 марта. А детеныши кудрявых пеликанов Глаши и Яши родились первого и второго апреля.

Ранее сообщалось, что лебеди начали возвращаться на водоемы Москвы после зимовки. Специалисты напомнили, что птиц можно кормить клевером, люцерной и одуванчиками.