Кошки и собаки найдут хозяев на благотворительном фестивале WOOF в Москве

Благотворительный фестиваль WOOF пройдет на территории московского дизайн-завода «Флакон» в эти выходные, 29 и 30 октября. На нем 80 кошек и 50 собак из приютов столицы смогут найти хозяев, сообщают организаторы мероприятия.

«Фестиваль WOOF нужен для того, чтобы каждая кошка и каждая собака независимо от возраста, состояния здоровья и своего прошлого, смогла найти дом. На WOOF каждое животное сопровождает опекун — человек, который знает все про его характер и прошлое, который честно расскажет о его плюсах и минусах», — сказала директор фонда «Ника» Вера Митина. Она отметила, что желающим взять себе питомца важно не забыть паспорт, потому что животные отдаются строго по договору.

Уточняется, что среди участников фестиваля породистые и беспородные, домашние и бывшие уличные животные. Все они здоровы, стерилизованы, привиты, социализированы и готовы отправиться в новую домашнюю жизнь, подчеркивают организаторы.

Кроме выставки животных, посетителей фестиваля ждут детская зона, фуд-корт и пункт сбора подарков для собак и кошек, у которых пока нет дома.

В субботу, 29 октября, с 11:00 до 19:00 гостей будут ждать собаки, а в воскресенье, 30 октября, в те же часы — кошки. Вход на фестиваль свободный.

Ранее самых экзотичных подопечных в московском центре реабилитации диких животных назвал начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.