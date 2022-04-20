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Косметолог изуродовала лицо москвичке и сбежала

Косметолог изуродовала лицо москвичке и сбежала
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Косметолог изуродовала лицо москвичке и сбежала. Пострадавшая написала заявление в полицию и прокуратуру, пишет РЕН ТВ.

Клиентка рассказала, что хотела убрать темные круги под глазами. Такой эффект ей гарантировала косметолог Елена Патрима после нескольких инъекций, которые также, по ее словам, должны были разгладить морщины. Однако вместо ожидаемого эффекта на лице женщины после проведенной процедуры появились гематомы, кровоподтеки и синяки.

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«Наутро я встала с вот таким лицом, правая половина отекла буквально. На следующий день отекла вторая половина лица, появились кровоподтеки. Периорбитальная область вся болела», — прокомментировала свое состояние жертва псевдоспециалиста, заявлявшего, что все пройдет в течение нескольких дней.

Неделю спустя состояние женщины ухудшилось, ей пришлось обратиться в больницу. В тот же момент косметолог заблокировала контакт своей клиентки и перестала выходить на связь, а позднее и вовсе покинула свой рабочий кабинет. Как оказалось, у Патримы нет медицинского образования, по профессии она учитель начальных классов.

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