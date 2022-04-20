Косметолог изуродовала лицо москвичке и сбежала

«Наутро я встала с вот таким лицом, правая половина отекла буквально. На следующий день отекла вторая половина лица, появились кровоподтеки. Периорбитальная область вся болела», — прокомментировала свое состояние жертва псевдоспециалиста, заявлявшего, что все пройдет в течение нескольких дней.

Неделю спустя состояние женщины ухудшилось, ей пришлось обратиться в больницу. В тот же момент косметолог заблокировала контакт своей клиентки и перестала выходить на связь, а позднее и вовсе покинула свой рабочий кабинет. Как оказалось, у Патримы нет медицинского образования, по профессии она учитель начальных классов.

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