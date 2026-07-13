Опубликовано 13 июля 2026, 13:511 мин.
Кот испугался машины и бросился в Москву-реку
Спасатели вытащили из Москвы-реки испугавшегося авто и спрыгнувшего с моста кота.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Утром в понедельник, 13 июля, кот перебегал дорогу на Большом Краснохолмском мосту, испугался машины и бросился в Москву-реку. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».
По его данным, автомобиль задел животное, оно попыталось сбежать и прыгнуло в водоем. Кота вытащил катер спасательной службы. Животное передали человеку, который связался с экстренными службами.
Ранее спасатели освободили собаку, попавшую в заброшенный колодец в Можайском округе.