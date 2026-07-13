Кот испугался машины и бросился в Москву-реку

Утром в понедельник, 13 июля, кот перебегал дорогу на Большом Краснохолмском мосту, испугался машины и бросился в Москву-реку. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

По его данным, автомобиль задел животное, оно попыталось сбежать и прыгнуло в водоем. Кота вытащил катер спасательной службы. Животное передали человеку, который связался с экстренными службами.

Ранее спасатели освободили собаку, попавшую в заброшенный колодец в Можайском округе.