Город
Опубликовано 13 июля 2026, 13:51
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Кот испугался машины и бросился в Москву-реку

Спасатели вытащили из Москвы-реки испугавшегося авто и спрыгнувшего с моста кота.
Кот испугался машины и бросился в Москву-реку
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Утром в понедельник, 13 июля, кот перебегал дорогу на Большом Краснохолмском мосту, испугался машины и бросился в Москву-реку. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

По его данным, автомобиль задел животное, оно попыталось сбежать и прыгнуло в водоем. Кота вытащил катер спасательной службы. Животное передали человеку, который связался с экстренными службами.

Ранее спасатели освободили собаку, попавшую в заброшенный колодец в Можайском округе.

Автор:Анна Вальман
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