Опубликовано 13 января 2025, 06:171 мин.
Кот просидел на дереве в «Зарядье» три дня
Кот три дня просидел на дереве в московском парке «Зарядье».
Фото: Ludemeula Fernandes / Unsplash
Кот три дня просидел на дереве и не мог спуститься в московском парке «Зарядье». Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.
Отмечается, что животное изначально обнаружили прохожие. Сотрудники парка пытались подобраться к коту с помощью лестницы, однако животное забралось еще выше.
Спустя три дня на место решили вызвать спасателей. С помощью автовышки они смогли подняться на нужную высоту и сняли кота практически с самой макушки дерева.
Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Одинцово хозяйка решила продать кота и запросила за него 200 миллионов рублей. Женщина утверждает, что выставила столь высокую цену из-за умственных способностей питомца — он якобы пepвый в мире кот, кoтoрый нaучился cмывaть воду в унитaзе за собой и xoзяинoм.