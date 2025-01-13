Кот просидел на дереве в «Зарядье» три дня

Кот три дня просидел на дереве и не мог спуститься в московском парке «Зарядье». Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Отмечается, что животное изначально обнаружили прохожие. Сотрудники парка пытались подобраться к коту с помощью лестницы, однако животное забралось еще выше.

Спустя три дня на место решили вызвать спасателей. С помощью автовышки они смогли подняться на нужную высоту и сняли кота практически с самой макушки дерева.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Одинцово хозяйка решила продать кота и запросила за него 200 миллионов рублей. Женщина утверждает, что выставила столь высокую цену из-за умственных способностей питомца — он якобы пepвый в мире кот, кoтoрый нaучился cмывaть воду в унитaзе за собой и xoзяинoм.