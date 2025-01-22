Кота-прапорщика из пожарной части в Москве номинировали на премию

Кота-прапорщика из пожарной части №89 в Москве номинировали на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

Отмечается, что кот по кличке Анатолий попал в номинацию «Братья наши меньшие». Ранее животному присвоили звание прапорщика. Специально для него были сшиты миниатюрные погоны. Пожарные планируют сшить для кота настоящую форму МЧС.

В конкурсе также принимают участие животные из зоны проведения спецоперации, животные-доноры, служебные собаки и другие.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке впервые за 40 лет поселился самец американской норки, его назвали Чебурашка за активность и любознательность.