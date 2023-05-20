Коза залезла на крышу внедорожника москвича и попала на видео

В московском районе Бутово коза залезла на крышу внедорожника, чтобы достать до листьев интересующего ее дерева, и попала на видео. Ролик опубликовали в группе «Южное Бутово М125» социальной сети «ВКонтакте».

«Водителям Бутова лучше это не смотреть! Козочки используют авто как стремянку, чтобы добраться до листьев деревьев», — написали администраторы сообщества.

На кадрах ролика запечатлена трапеза парнокопытных, пришедших на одну из парковок района. Одна коза забралась на крышу машины Toyota RAV4 3 поколения, несколько животных рядом жевали траву, а еще одна «легенда района» встала на задние ноги и уперлась копытами в багажник Ford Focus II.

Ранее лось вышел к водителям в Москве и попал на видео.