Гуляющих без присмотра по городу коз заметили в Подмосковье

«Козы и прочая живность так и бегают по дорогам, словно по полям, забывая о том, что городская среда вполне агрессивная», — продолжил автор поста. Он посоветовал хозяевам животных задуматься и начать выгуливать их в специально отведенном для этого, огороженном месте, а не ждать, пока козу задавит машина.

В комментариях юзеры заявили, что не раз видели этих коз и в районе железной дороги. «Раньше частенько лежали там, сбитые электричками и поездами. Но хозяйка к этому спокойно относится. Одно время мальчик с собакой их гонял к Пехорке, но сейчас они гуляют самостоятельно, повзрослели», — поделился один из них.

Другой подписчик канала рассказал, что нередко встречает в этом поселке гуляющих без присмотра лошадей.

Ранее по сети распространились новости о нашествии коз на юго-западе Москвы. Беспризорные парнокопытные неоднократно ходили по машинам и лежали на газонах.