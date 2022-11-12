Гуляющих без присмотра по городу коз заметили в Подмосковье
Гуляющих без присмотра коз заметили в Подмосковье. Сделанной одним из очевидцев видеозаписью поделился Telegram-канал «Люберцы SOS. Новости».
«В поселке Красково козы гуляют сами по себе. Видимо, привычка у людей осталась, что эта территория — самая настоящая деревня», — заметил администратор канала. Он напомнил, что в 2017 году поселок Красково вошел в состав городского округа Люберцы и получил приставку «дачный».
«Козы и прочая живность так и бегают по дорогам, словно по полям, забывая о том, что городская среда вполне агрессивная», — продолжил автор поста. Он посоветовал хозяевам животных задуматься и начать выгуливать их в специально отведенном для этого, огороженном месте, а не ждать, пока козу задавит машина.
В комментариях юзеры заявили, что не раз видели этих коз и в районе железной дороги. «Раньше частенько лежали там, сбитые электричками и поездами. Но хозяйка к этому спокойно относится. Одно время мальчик с собакой их гонял к Пехорке, но сейчас они гуляют самостоятельно, повзрослели», — поделился один из них.
Другой подписчик канала рассказал, что нередко встречает в этом поселке гуляющих без присмотра лошадей.
Ранее по сети распространились новости о нашествии коз на юго-западе Москвы. Беспризорные парнокопытные неоднократно ходили по машинам и лежали на газонах.