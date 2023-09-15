Катающиеся по лобовому стеклу авто москвича «козлы из КАСКО» попали на видео

В московском Бутово два козла забрались на припаркованную машину и попали на видео, снятое на регистратор. Ролик был опубликован в Telegram-канале «Новости Москвы».

В видео одно животное скатилось с крыши на капот по лобовому стеклу автомобиля, а потом спрыгнуло на асфальт. Затем на капот запрыгнул второй козел и пытался забраться на крышу, скользя копытами по лобовому стеклу.

«Козы-беспредельщицы», «Козлы из КАСКО» «Хозяин козы попал на шашлык», «Так вот откуда пошло выражение: "ну ты и козел"», «Козлиное семейство скоро захватит Бутово», «Странно, что никому это не надоело и до сих пор там бегают», «Угонщики», «Вот же козлы», — написали пользователи сети.

Ранее в Москве козы облюбовали остановку общественного транспорта.