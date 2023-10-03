05:25, 03 октября 2023
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В Москве козы перешли дорогу по пешеходному переходу и попали на видео
Козы из Бутово перешли дорогу по пешеходному переходу.
Козы из столичного района Бутово перешли дорогу по пешеходному переходу и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком | Новости Москвы».
В ролике, снятом из автомобиля, шесть парнокопытных переходили дорогу по правилам дорожного движения. Они спокойно пошли по «зебре».
По словам одной из пользовательниц сети, многим людям стоит поучиться у животных. «Какие малыхи. Культурные. Дорогу переходят через пешеходный переход. Вот людям у кого учиться нужно», — написала она.
Ранее в Москве козлы устроили горку из автомобиля и попали на видео.