В Москве козы перешли дорогу по пешеходному переходу и попали на видео

Козы из столичного района Бутово перешли дорогу по пешеходному переходу и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком | Новости Москвы».

В ролике, снятом из автомобиля, шесть парнокопытных переходили дорогу по правилам дорожного движения. Они спокойно пошли по «зебре».

По словам одной из пользовательниц сети, многим людям стоит поучиться у животных. «Какие малыхи. Культурные. Дорогу переходят через пешеходный переход. Вот людям у кого учиться нужно», — написала она.

Ранее в Москве козлы устроили горку из автомобиля и попали на видео.