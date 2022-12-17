Перебежавшие улицу в Москве козы рассмешили пользователей сети

«На пешеходном, как положено», «О, Бутово», «Начальники наши», «Мои бывшие», «Это козы со станции метро "Скобелевская", у нас их тут все знают. Местная достопримечательность, не считая верблюда в одно время. Тут частные деревенские дома рядом», «Почему не на самокатах?» — прокомментировали юзеры.

Ранее по сети распространились новости о нашествии коз на юго-западе Москвы. Беспризорные парнокопытные ходили по машинам и лежали на газонах.