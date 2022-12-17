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06:39, 17 декабря 2022
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Перебежавшие улицу в Москве козы рассмешили пользователей сети

Перебежавшие улицу в Москве козы рассмешили пользователей сети
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве»

Несколько коз перебежали проезжую часть улицы по пешеходному переходу в Москве и попали на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?» Видеозапись рассмешила пользователей сети, некоторые предположили, что она была сделана на территории района Южное Бутово.

«На пешеходном, как положено», «О, Бутово», «Начальники наши», «Мои бывшие», «Это козы со станции метро "Скобелевская", у нас их тут все знают. Местная достопримечательность, не считая верблюда в одно время. Тут частные деревенские дома рядом», «Почему не на самокатах?» — прокомментировали юзеры.

Ранее по сети распространились новости о нашествии коз на юго-западе Москвы. Беспризорные парнокопытные ходили по машинам и лежали на газонах.

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