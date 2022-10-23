18:39, 23 октября 2022
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Гуляющих по улице коз снова заметили в спальном районе Москвы
Фото: Telegram-канал «Москва сегодня».
В столичном спальном районе Южное Бутово снова заметили гуляющих по улице коз. Фото с места событий опубликовали в Telegram-канале «Москва сегодня».
На снимке видно, что парнокопытные гуляют по газону и тротуару во дворе около жилых домов. «Говорят, в Москве появился новый район — Южное Козлутово», — пошутила администрация сообщества.
Фотография коз развеселила пользователей сети. Публикация набрала десятки одобрительных реакций от фолловеров.
Ранее в сети появлялись новости о нашествии коз на юго-западе Москвы. Беспризорные парнокопытные неоднократно ходили по машинам и лежали на газонах. По словам пользователей сети, никому пока не удалось найти хозяина необычных питомцев.