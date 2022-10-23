Гуляющих по улице коз снова заметили в спальном районе Москвы

В столичном спальном районе Южное Бутово снова заметили гуляющих по улице коз. Фото с места событий опубликовали в Telegram-канале «Москва сегодня».

На снимке видно, что парнокопытные гуляют по газону и тротуару во дворе около жилых домов. «Говорят, в Москве появился новый район — Южное Козлутово», — пошутила администрация сообщества.

Фотография коз развеселила пользователей сети. Публикация набрала десятки одобрительных реакций от фолловеров.

Ранее в сети появлялись новости о нашествии коз на юго-западе Москвы. Беспризорные парнокопытные неоднократно ходили по машинам и лежали на газонах. По словам пользователей сети, никому пока не удалось найти хозяина необычных питомцев.