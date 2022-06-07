Юрист напомнила о мерах наказания за кражу велосипедов и самокатов

О мерах наказания за кражу велосипедов и самокатов «Мосленте» рассказала юрист, заместитель председателя коллегии адвокатов «Цуканов, Пономарева и партнеры» Елена Пономарева.

Эксперт рассказала, что в случае рохищения личного имущества, будь то велосипед, самокат или коляска, будет возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Далее, по словам юриста, будет оцениваться стоимость данного имущества.

Если была совершена простая кража, за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Если кража совершена группой лиц или с причинением значительного ущерба, либо с незаконным проникновением в жилище, то ответственность за содеянное будет гораздо выше — наказание, предусмотренное частью 2 статьи 158 УК РФ, возможно лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее юрист напомнила о запрете на хранение велосипедов и самокатов в подъездах.