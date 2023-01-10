Известный режиссер превратил героев Островского в блогеров

Героев пьесы Александра Островского превратили в блогеров на сцене Московского драматического театра имени Пушкина. Современную интерпретацию произведения «Красавец мужчина» поставил известный режиссер Данил Чащин. Ближайшие премьерные показы назначены на 14, 15 и 31 января.

«Ставьте лайки, жмите на колокольчик, подписывайтесь на мой канал», — то и дело повторяет увлеченная ведением блога Зоя Окаемова (роль исполняют актрисы Анна Бегунова и Анастасия Лебедева). В соцсетях она создала иллюзию счастливой семейной жизни, в то время как ее супруг, красавец «без определенных занятий» по имени Аполлон (Владимир Жеребцов/Дмитрий Власкин), занимался поиском жены побогаче, чтобы погасить долги за счет ее состояния. Найдя подходящую кандидатуру, он предлагает Окаемовой развестись. О том, как поступит героиня, и предстоит узнать зрителям, рассказали «Мосленте» в пресс-службе театра Пушкина.

Чащин превратил не самую известную комедию Островского в анекдот из жизни светского общества, в котором освещены его главные пороки. Насколько много среди персонажей фальшивок и есть ли те, кто заслуживает сочувствия, можно узнать на январских премьерных показах спектакля. Начало в 19:00

Ранее Чащин высказался о плюсах и минусах столичных театров и раскрыл подробности беседы с президентом России Владимиром Путиным.