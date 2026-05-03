Краснокнижную чайку спасли на севере Москвы

На севере Москвы специалисты спасли краснокнижную чайку. Об этом пишет Telegram-канал «СпасРезерв».

Как отмечается, птица решила передохнуть на одном из фонарных столбов в парке «Останкино». Однако чайка соскользнула и застряла между его кронштейнами.

Спасатели оперативно поднялись с помощью лестницы и вызволили чайку. Посетители парка обратились за помощью, а пока специалисты ехали к месту происшествия, люди отгоняли от птицы нападавших на нее ворон. Оказалось, что у птицы было сломано крыло. Сейчас она находится под присмотром специалистов из Московского зоопарка.

