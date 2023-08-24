09:51, 24 августа 2023
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Красную площадь временно закрыли для посетителей
Проход на Красную площадь закрыли для посещений 24 августа .
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Проход на Красную площадь закрыли для посещений на 24 августа, об этом говорится в официальном Telegram-канале Исторического музея.
«Уважаемые посетители, внимание! Сегодня Красная площадь будет закрыта», — говорится в сообщении. При этом информации о причинах ограничений не приводится.
В пресс-службе уточнили, что магазин музея на Никольской и Покровский собор также закрыты. Попасть в Главное здание музея можно через третий вход у памятника Жукову.
Ранее была названа причина исчезновения трамвайных путей с Красной площади.