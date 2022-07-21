Кража забытой на банкомате крупной суммы денег попала на видео

Кража забытой на банкомате пачки денег попала на видео. Запись с камеры наблюдения в одном из банковских отделений столицы попала в распоряжение ГУ МВД России по Москве и помогла установить личность подозреваемой в совершении преступления, сообщает «МВД Медиа».

«По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении ведомства.

С заявлением о краже крупной суммы денег в полицию обратился молодой мужчина. По его словам, в отделении банка в Газетном переулке он совершил операции по вкладу. Через некоторое время он вспомнил, что забыл там банковскую карту, и вернулся. Не обнаружив потери, он начал осматривать свои карманы и выложил на банкомат 695 тысяч рублей. Поиски карты увенчались успехом, и мужчина покинул отделение банка, забыв про деньги. А когда вспомнил и вернулся, их на банкомате не было, рассказывает «МВД Медиа».