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16:58, 20 октября 2022
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Синоптик назвал дату прихода крепких дневных заморозков в Москву

Синоптик назвал дату прихода крепких дневных заморозков в Москву
Фото: Unsplash

Дату прихода дневных заморозков в Москву и Подмосковье назвал порталу News.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, значительное снижение температуры ожидается в начале следующей недели.

«Достаточно крепкие заморозки в Москву и Подмосковье придут уже к 24-25 числу. В то же время к 26–28 октября стоит ожидать падения среднесуточной температуры до минус 5 градусов», — добавил синоптик.

Шувалов уточнил, что осадки в Москве прекратятся в субботу, 22 октября.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков прогнозировал солнечную погоду в Москве во второй половине недели.

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