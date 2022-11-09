Работодатели назвали ключевые критерии для повышения сотрудников

Ключевые критерии для повышения сотрудников по службе назвали работодатели в ходе опроса сервисами для поиска работы и персонала «Работа.ру» и автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор». Данные исследования появились в распоряжении «Мосленты».

«Главные критерии при принятии решения повысить сотрудника — высокие результаты на работе и наличие необходимых навыков для новой должности. Так ответили по 65 процентов опрошенных работодателей. 55 процентов респондентов отметили активность и инициативность в рабочих вопросах», — говорится в сообщении.

Кроме того, 44 процента руководителей считают немаловажным качеством подчиненных умение учиться, 37 процентов — наличие опыта работы, 32 процента — коммуникативных навыков, еще 27 процентов — стаж работы в компании. При этом самым незначительным фактором респонденты назвали инициативу повышения, за которую проголосовали четыре процента опрошенных.

Ранее стало известно, что работодатели в России массово отказались от выдачи новогодних премий. Такое решение приняли 63 процента опрошенных руководителей.