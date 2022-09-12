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Крупный пожар в Подмосковье попал на видео

Крупный пожар в Подмосковье попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

На видео попал крупный пожар на территории подмосковного Волоколамска. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы». По данным пресс-службы МЧС России, возгорание произошло в складском помещении.

«Горит пластиковая крошка на площади 1500 квадратных метров и продукция на открытой площадке на площади 500 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении о пожаре. На опубликованных кадрах виден огромный столб темно-серого дыма.

По состоянию на утро понедельника, 12 сентября, пожар был локализован на площади 2500 квадратных метров. К тушению привлекли 45 человек и 16 единиц техники.

Ранее пожар на детской площадке на севере столицы попал на видео. В результате ЧП никто не пострадал.

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