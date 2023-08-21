11:19, 21 августа 2023
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Крупный пожар на складе с краской в Подмосковье попал на видео
МЧС опубликовало видео тушения пожара на площади в две тысячи квадратных метров.
Кадр: МЧС России
Крупный пожар на складе с краской в Подмосковье попал на видео, опубликованное МЧС.
По информации ведомства, пожар на складе с лакокрасочными изделиями распространился на площади в две тысячи квадратных метра. Для тушения огня привлечено 80 специалистов и 25 единиц техники.
Ранее склад Ozon загорелся в Подмосковье.