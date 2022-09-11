В Подмосковье в результате крушения мотодельтаплана погиб мужчина

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели мужчины в результате крушения мотодельтоплана. О происшествии произошедшем в Подмосковье сообщили в Telegram-канале ведомства.

«10 сентября 2022 года, около 15 часов в деревне Свистягино в городском округе Воскресенск Московской области потерпел крушение мотодельтаплан. В результате инцидента управлявший им мужчина 1969 года рождения погиб», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования, отметили в прокуратуре.

Ранее в Подмосковье из-за обрушения бетонных плит погиб мужчина. По данным СК, в результате обвала один мужчина скончался на месте, второй был госпитализирован в медицинское учреждение.