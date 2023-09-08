Бегающая по прилавкам пекарни «крыска Лариска» в Подмосковье попала на видео

В Подмосковье на прилавке ларька-пекарни заметили крысу. Видео было опубликовано в группе «Балашиха Life» социальной сети «ВКонтакте».

«Лепешечная на станции в Заре, надеемся, она закрыта и не работает», — написал автор ролика, на котором крыса бегает в ларьке по полкам, предназначенным для выкладки выпечки.

«Это беляши на утро», «Крыска Лариска», «Шушера! Буратино ищет», «Тоже жить хотят», «Я крыс видел средь бела дня в торговых сетях, чему тут удивляться. Крыса — ближайший сосед человека», «В каждой подобной едальне такие есть», — написали пользователи сети.

Ранее нашествие крыс на ларек с шаурмой в Москве попало на видео.