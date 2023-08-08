Ксения Бородина сравнила качество услуг в салонах красоты Европы и Москвы

Московские салоны красоты похвалила в личном Telegram-канале телеведущая Ксения Бородина.

«Я люблю Европу, люблю за атмосферу, людей, кухню, культуру, их образ жизни. Но вот бьюти-сервис лучше, чем в странах СНГ, найти сложно», — написала знаменитость.

По словам Бородиной, в Москве можно сделать отличную укладку даже в салоне среднего ценового сегмента. В Европе же порой приходится отдать за прическу целое состояние, а результат оставляет желать лучшего, пожаловалась актриса. То же самое касается и маникюра, отметила она.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина улетела из России с детьми.