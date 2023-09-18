10:05, 18 сентября 2023
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Кульбит автомобиля с москвичами на пляже в Териберке попал на видео
Автомобиль с туристами из Москвы на скорости перевернулся на пляже в Териберке.
Кадр: Telegram-канал «Бушующий мир»
Автомобиль с туристами из Москвы на скорости перевернулся на пляже в Териберке и попал на видео. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Бушующий мир».
По имеющейся информации, внедорожник промчался по берегу Баренцева моря, заехав в воду, опрокинулся и перевернулся через крышу. Сообщается, что у водителя диагностированы мелкие ушибы. Находившиеся в машине женщина с ребенком доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Ранее в машине устроившего массовое ДТП в Москве водителя нашли окровавленную женщину.