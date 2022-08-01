В сети вспомнили самодельный кулинарный хит советских времен

Самодельный кулинарный сладкий хит советских времен вспомнили пользователи группы «Рожденные в СССР» социальной сети «ВКонтакте» под фотографией леденцов-петушков. Дети готовили их без специальных форм, используя ложки.

«Да, было дело, а потом нас ругали за ложки горелые», «Вкуснотища», «А мы спички не вставляли, выливали на фольгу из-под чая», «У меня и сейчас и дети и внучка так развлекаются. Сам процесс завораживает», «Захотелось сделать и сейчас», «Петушки и в формочках делали», «Радости полные штаны всегда было. А запах растительного масла, которым смазывали ложки, чтобы сильно не прилипало, был какой», — написали подписчики группы.

По словам одной из пользовательниц, раньше леденцы из жженого сахара продавались разных размеров, форм и расцветок. Стоимость их варьировалась от 10 до 15 копеек за штуку.

Ранее пользователи сети вспомнили свои любимые «сласти». У большинства фолловеров канала фото вызвало приятные воспоминания.