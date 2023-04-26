04:22, 26 апреля 2023
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Купание тигров в Подмосковье попало на видео
Тигры из приюта для животных открыли купальный сезон в Подмосковье.
Кадр: Группа «Москва с огоньком» во «ВКонтакте»
Тигры из парка-приюта для спасенных животных в Клину открыли купальный сезон. Водные процедуры хищников попали на видео, опубликованное в группе «Москва с огоньком» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как два хищника окунаются в небольшой водоем, плавают и играют друг с другом. Видео умилило пользователей сети. «Какое у кисок насыщенное утро. Песочек, водные ванны, солнечные ванны. Смотрю с завистью», «Хорошо быть тигром», — написали они.
Ранее самых экзотических зверей в центре реабилитации диких животных перечислили на официальном сайте мэра столицы. В список попали лев африканский, тигр и пума.