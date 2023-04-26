Купание тигров в Подмосковье попало на видео

На кадрах видно, как два хищника окунаются в небольшой водоем, плавают и играют друг с другом. Видео умилило пользователей сети. «Какое у кисок насыщенное утро. Песочек, водные ванны, солнечные ванны. Смотрю с завистью», «Хорошо быть тигром», — написали они.

Ранее самых экзотических зверей в центре реабилитации диких животных перечислили на официальном сайте мэра столицы. В список попали лев африканский, тигр и пума.