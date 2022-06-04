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Роспотребнадзор разрешил купание в водоемах десяти зон отдыха Москвы

Роспотребнадзор разрешил купание в водоемах десяти зон отдыха Москвы
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Купание в водоемах десяти зон отдыха Москвы разрешил столичный Роспотребнадзор.

На местах производился отбор проб воды водоемов в купальной и прибрежной зонах и песка пляжных участков, детских и спортивных площадок для исследования по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям, говорится в сообщении.

В список разрешенных Роспотребнадзором мест для купания на севере столицы вошла зона отдыха «Левобережье», в восточном административном округе города соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам Путяевский пруд №1 и озеро Белое, в западном — озеро Мещерское, а южно-западном — «Тропарево». На северо-западе москвичи могут отправиться на пляжи номер два и три Серебряного бора, а жители Зеленограда смогут искупаться в большом городском пруду, на Школьном и Черном озерах.

Ранее москвичам назвали время открытия купального сезона. Метеоролог сообщил, что спокойно купаться жители столичного региона в этом году начнут позднее обычного из-за прохладного мая.

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