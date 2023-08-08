Курьер на электровелосипеде насмерть сбил москвичку и попал на видео

В центре Москвы курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину-пешехода и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале столичной Прокуратуры.

Столкновение произошло на трамвайных путях на улице Нижняя Красносельская. Мужчина не оказал помощь пострадавшей, не вызвал скорую помощь, он скрылся с места ДТП.

По информации ведомства, потерпевшая получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. Виновник ДТП арестован.

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