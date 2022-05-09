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Инвестор дал рекомендации по покупке валюты на фоне снижения курса доллара

Инвестор дал рекомендации по покупке валюты на фоне снижения курса доллара
Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Предприниматель, экс-президент ассоциации франчайзеров республики Татарстан, инвестор, автор и ведущий популярных мастер-классов и тренингов по современным инвестициям Олег Скобельцын в разговоре с «Мослентой» поставил репутацию доллара под вопрос на фоне нестабильной геополитической ситуации, а также дал рекомендации по покупке иностранной валюты.

Он отметил, что на данный момент, даже несмотря на падение курса доллара, строить долгосрочные прогнозы бессмысленно, в связи с чем эксперт порекомендовал диверсифицировать (распределить капитал между различными группами активов — примечание «Мосленты») свои сбережения.

«Если собираетесь сохранять накопления именно в валюте, рекомендую собрать комплексный инвестиционный портфель из рубля, юаня, индийской рупии, а также евро, фунта стерлингов, франка и доллара. Распределив активы, вы выиграете при любом положении дел», — объяснил Скобельцын.

Он добавил, что если рассматривать другие инвестиционные инструменты, то недвижимость и золото продолжают оставаться традиционными активами, сохраняющими ценность капитала. Но наиболее выигрышная по показателям надежности, доходности и ликвидности, по его словам, является криптовалюта.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин рассказал о рисках вложения денежных средств в юань.

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