Россияне вспомнили сгоревший «кусочек Америки» в Москве

С середины 90-х до пожара 2017 года в московском парке «Аквариум» работал ресторан быстрого питания Starlite Diner. В посте в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) россияне поделились воспоминаниями о сгоревшем, как они его назвали, «кусочке Америки» в Москве.

«В 1995 году в саду Аквариум, около нынешнего здания театра Сатиры поставили первый Starlite Diner, целиком привезенный из США. Уютное, тихое место, круглосуточно, стейки и молочные коктейли за пять долларов, как в фильме "Криминальное чтиво". Любил там на рассвете зависнуть», — рассказал автор поста.

Жители столицы напомнили, что самыми популярными позициями в меню заведения был американский кофе из фильтр-кофейника и салат «Цезарь». «Работала там в студенческие годы, отличный коллектив был и заведение, все на совесть», — отметила одна из подписчиц

Другой бывший работник рассказал, что конце 90-х в ресторан быстрого питания по утрам любили заходить звезды российской эстрады Алла Пугачева с Филиппом Киркоровым.

«Спасибо за фотографию и воспоминания. Была там летом 1996 года в свои 16 лет с подругой француженкой, тогда по ощущениям заведение казалось чем-то совершенно нереальным», «Бывала там в начале 2000-х. Очень его любили экспаты и будущие эмигранты. Но это не умаляет его достоинств, очень атмосферное место было», «Место было неожиданное и совсем немосковское. Кажется, в 2016-м была там последний раз», «Кусочек Америки из фильмов», — поделились своими воспоминаниями комментаторы.

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