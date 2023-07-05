В центре Москве выставили на продажу квартиру за 325 миллионов рублей

Недалеко от Арбата в центре Москвы на продажу выставили восьмикомнатную квартиру в стиле «дворцовый ампир» за 325 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, жилье продает известный российский художник Александр Шилов. Как рассказали риелторы, квартира ему не нужна, он живет за городом.

При этом недвижимость при продаже останется без антикварной мебели и статуй, но со стенами красного цвета, колоннами и лепниной.

Ранее в центре Москвы выставили на торги квартиры за 2,5 миллиона рублей.