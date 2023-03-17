В квартире дочери крупного бизнесмена в Москве обнаружили скрытую камеру

Скрытую камеру нашли в московской квартире дочери главы одной из крупных ресурсодобывающих компаний. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, о находке сообщила в полицию хозяйка жилья в Аптекарском переулке в центре столицы. Сейчас оперативники выясняют, откуда взялась камера в квартире дочери крупного бизнесмена и цель ее установки.

Baza также сообщает, что один из подозреваемых — бывший молодой человек девушки. Он начал преследовать экс-возлюбленную около четырех месяцев назад. Камеру в квартире она обнаружила после возвращения из длительной поездки. Пострадавшая предполагает, что бывший бойфренд мог сделать дубликат ключей и установить оборудование в это время.

Ранее замаскированные камеры обнаружили в московском фитнес-клубе на Крылатских холмах. Их нашли клиенты.