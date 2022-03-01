Квартира в главном здании МГУ удивила россиян

Архивное фото квартиры в главном здании МГУ имени М.В. Ломоносова, сделанное в 1952 году, удивило россиян. Снимок опубликовали в Facebook-сообществе «Москва – та!».

На черно-белой фотографии изображена обеденная комната в профессорской квартире. В середине помещения стоит массивный стол, к нему придвинуто четыре стула. Рядом расположен буфет, стол поменьше и еще несколько стульев. Потолки в комнате высокие, над столом висит люстра.

Многих пользователей сети удивило, что в здании университета существуют квартиры, где и в наши дни проживают люди. «В МГУ были квартиры?» — задалась вопросом подписчица сообщества. «Да. Для преподавателей и аспирантов. Мне рассказывал дедушка», «Они там и сейчас есть», — ответили другие юзеры.

Россияне отметили, что сейчас в этих квартирах все еще живут преподаватели, однако их осталось очень мало и все они в возрасте 80 лет и старше.

Ранее фото студентов МГУ, сидящих в аудитории на первой после окончания Великой Отечественной войны лекции, восхитило россиян.