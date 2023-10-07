Названы районы Москвы с самыми подорожавшими квартирами в новостройках

Районы в границах старой Москвы с самыми подорожавшими за год квартирами в новостройках назвали «РБК-Недвижимости» аналитики платформы bnMAP.pro.

Максимальное подорожание произошло в районе Якиманка, где средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 66,8 процента, до 1,07 миллиона рублей. Почти половину прибавили в цене квартиры в Марьино — плюс 44,6 процента, до 347,9 тысячи рублей за «квадрат». Третье место в рейтинге занял Бабушкинский район с ростом цены на 29 процентов, до 366,4 за квадратный метр.

В пятерку лидеров вошли Гольяново и Царицыно. В этих районах жилье подорожало на 28 и 27,6 процента, до 322,5 и 304,1 тысячи рублей соответственно. В топ-10 попали Очаково-Матвеевское, Бутырский, Ростокино, Крюково и Северное Медведково.

Ранее были определены районы Москвы с максимально подорожавшими «вторичками».