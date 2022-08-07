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Стало известно о квартирах в здании ГУМа на Красной Площади

Стало известно о квартирах в здании ГУМа на Красной Площади
Фото: РИА Новости

В 30-х годах прошлого века в знаменитом здании ГУМа на Красной Площади в центре Москвы находились квартиры, говорится в материалах «Мосленты».

Так стало известно, что в квартирах, расположенных в универсальном магазине на втором и третьих этажах не было никаких удобств. Отсутствовали кухни с плитой, рукомойники и туалеты. Поэтому обитатели гумовских коммуналок готовили себе еду в комнатах на керосинках и ходили в общественную уборную на первом этаже.

Через много лет, когда ГУМ снова превратился в огромный магазин, здешние жильцы, узнав о том, что «выбросили» какой-то дефицит, оказывались перед прилавками чуть ли не первыми. Женщины вставали в очереди прямо в халатах и домашних тапочках, не обращая внимания на удивленные взгляды покупателей.

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