Стало известно о местонахождении самых маленьких квартир в России

Самые маленькие вторичные квартиры продаются в Москве, Новосибирске и Уфе. О местонахождении такого жилья стало известно в исследовании федеральной компании «Этажи», сообщают «Известия».

Так, на первом месте среди самых маленьких квартир оказалась столица, здесь можно приобрести жилье площадью 7,6 квадратных метра. На втором месте оказалась Новосибирск, где продаются мини-квартиры площадью 8,2 квадратных метра. Тройку лидеров замыкает Уфа — с площадью жилья 8,3 квадратных метра.

В десятку городов с самыми маленькими из продающихся квартир также вошли: Красноярск — 9 квадратных метров, Казань — 9,1 квадратных метра, Санкт-Петербург и Омск — 9,4 квадратных метра, Екатеринбург — 10,1 квадратных метра, Челябинск — 10,8 квадратных метра и Краснодар — 11 квадратных метров.

Заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова отметила, что мини-квартиры покупают в основном для временного проживания, сдачи в аренду или как первое жилье с перспективой быстрой выплаты ипотеки и последующим приобретением более комфортной квартиры.

Ранее была раскрыта средняя стоимость аренды квартир в центре Москвы.