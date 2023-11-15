Квартиру-«хламовник» в центре Москвы выставили на продажу за 9,1 миллиона рублей

В центре Москвы апартаменты на цоколе пятиэтажки продают за 9,1 миллиона рублей. Такой лот появился на популярном сервисе объявлений.

«Апартаменты на цокольном этаже жилого дома. В собственности физического лица (не ППА). Два окна. Высота потолка 2,5 метра. Все коммуникации — свет, вода, отопление, канализация», — говорится в комментарии.

Отмечается, что недвижимость находится районе Хамовники в Малом Левшинском переулке, 6-8. Это в пяти минутах ходьбы до станции метро «Парк культуры» и семи минутах — до станции «Кропоткинская». Площадь апартаментов составляет 54,3 квадратных метра.

Пользователи Telergam-канала «Первый Московский» рассмешило состояние квартиры. «Я мечтала жить в Хамовниках, а не в Хламовниках», «Подвал за девять лямов?! Спасибо тому, кто искал. Наверно, в Кащенко сегодня выходной», «Там сквозь стены солнышко светит. Окна и не нужны», «В клоповниках», — написали они.

Ранее в Москве деревянный дом с участком выставили на продажу за полмиллиарда рублей.