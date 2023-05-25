Квартиру в московском доме-яйце выставили на продажу за 440 миллионов рублей

Четырехкомнатную квартиру в знаменитом доме-яйце в центре Москвы выставили на продажу за 440 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на портале ЦИАН.

Элитная трехэтажная жилплощадь с мансардой оснащена лифтом. В квартире имеются тренажерный зал, сауна, два балкона, два входа и собственный подземный гараж на четыре машиноместа. Мансарда с купольным потолком покрыта художественной росписью в стиле Ренессанса.

«Установлено современное инженерное оборудование, фильтрационная система очистки воды, система приточной вентиляции с забором свежего воздуха, противопожарная и охранная сигнализация», — уточнил автор объявления.

Особняк построили в районе Чистых прудов 20 лет назад. Официально дом, напоминающий знаменитые яйца ювелира Карла Фаберже, выставляется на продажу с 2007 года. По данным «Мосленты», стоимость всего здания составляет шесть миллионов долларов.