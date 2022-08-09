Стало известно о росте цен на квартиры в новостройках бизнес-класса в Москве

О росте цен на квартиры в новостройках бизнес-класса в Москве сообщил РБК со ссылкой на аналитиков компании «Метриум». Как стало известно интернет-изданию, средняя стоимость квадратного метра в таких домах за последний год сильнее всего увеличилась в Центральном округе столицы, где сегодня составляет 455 тысяч рублей.

Во втором квартале года средняя стоимость жилья в столичных новостройках бизнес-класса достигла 29,1 миллиона рублей. Это на восемь процентов больше стоимости в тот же период 2021 года.

Специалисты уточнили, что заметнее всего — на 16 процентов — подорожали однокомнатные квартиры. Средняя стоимость однушки в новостройке бизнес-класса сегодня составляет 20,1 миллиона рублей. Средняя стоимость трехкомнатных квартир в таких домах увеличилась на 15 процентов и достигла 39,8 миллиона рублей. Двушки выросли в цене на 11 процентов, теперь их можно приобрести приблизительно за 29 миллионов рублей, а расценки на студии стали больше на десять процентов — за такую квартиру в новостройке бизнес-класса придется заплатить до 12,9 миллиона рублей.

Средняя площадь находящихся в продаже квартир в новостройках бизнес-класса за год практически не изменилась, уточнили аналитики.

Ранее сообщалось, что больше половины квартир в новостройках Москвы оказались малогабаритными.