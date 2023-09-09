«Лай» подмосковной косули попал на видео
Жителям Подмосковья раскрыли нюансы общения местных косуль.
Нюансы общения подмосковных косуль раскрыли местным жителям в Комитете лесного хозяйства Московской области. Видеозапись «лая» животного была размещена в Telegram-канале ведомства.
«Главное в дикой природе — эффективность. Подмосковные косули знают в этом толк. Их громкий вопль, напоминающий собачий лай, привлекает внимание других косуль и даже сообщает об опасности», — рассказали специалисты комитета.
Но столь душераздирающие звуки эти парнокопытные издают не всегда, уточнили в ведомстве. Косули также подают друг другу различные сигналы путем шипения, писка или фырканья, общаются с помощью запаховых меток и визуальных сигналов.
«Обеспокоенные чем-то животные будут громко топать и шумно прыгать. Если одна косуля чего-то испугалась, вытянула шею и начала приглядываться, остальные тут же бросят все дела и будут следить за обстановкой. Стоит паникерше дать деру — убегут сразу все, даже если они сами ничего не видели и не слышали», — объяснили в комитете.
В Подмосковье косуль «беглянок» насчитывается около трех тысяч, добавили эксперты.
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