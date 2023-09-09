«Лай» подмосковной косули попал на видео

Нюансы общения подмосковных косуль раскрыли местным жителям в Комитете лесного хозяйства Московской области. Видеозапись «лая» животного была размещена в Telegram-канале ведомства.

«Главное в дикой природе — эффективность. Подмосковные косули знают в этом толк. Их громкий вопль, напоминающий собачий лай, привлекает внимание других косуль и даже сообщает об опасности», — рассказали специалисты комитета.

Но столь душераздирающие звуки эти парнокопытные издают не всегда, уточнили в ведомстве. Косули также подают друг другу различные сигналы путем шипения, писка или фырканья, общаются с помощью запаховых меток и визуальных сигналов.