Россияне вспомнили любимое детское лакомство в СССР

Россияне поговорили р любимом детском лакомстве времен СССР, когда увидели его фотографию в группе «Мы из СССР — Вспомним лучшее» социальной сети «Вконтакте». Организаторы сообщества подписали снимок: «Бaтoн c мacлoм и caxаром — oдно из любимыx лакомcтв дeтства. Самый быстрый перекус и опять на улицу».

Многим юзерам откликнулись слова авторов записи. Некоторые вспомнили, что бутербродом с маслом они лакомились чаще дома, а во время прогулок делали перекус по более быстрому рецепту. «Чаще было без масла. Водичкой смочишь хлеб, песочком посыплешь и к подружкам», «Долго хлеб отрезать, маслом намазать...Просто хлеб намочил, в сахар макнул и гулять», «Водой и сахарок сверху, затем сразу на улицу. Никак нельзя было пропустить дворовую жизнь», — поделились пользователи, а им рассказали о более изощренном способе: «Чтобы домой не загоняли, я хлеб с маслом оставляла за дверью. Проголодавшись забегала за ним и на снова бежала улицу. Хорошо было, но детство быстро заканчивается».

ТФолловеры вспомнили и другие вкусные перекусы, например, черный хлеб с подсолнечным маслом и солью или с чесноком, печенье со сливочным маслом, батон с ягодным вареньем или сгущенкой, огурец с медом или солью.

Ранее пользователи сети поговорили о любимой сладости времен СССР. Некоторые пользователи сети рассказали, что до сих пор иногда делают дома леденцы и балуют себя сладостью «из детства»