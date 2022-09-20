Психиатр рассказал о методах лечения психических заболеваний электричеством

О том, как электросудорожная терапия помогает в лечении психических заболеваний «Мосленте» рассказал главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения, главврач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева и полковник медицинской службы запаса Георгий Костюк.

Эксперт отметил, что это один из эффективных способов облегчения состояния пациентов с ментальными расстройствами. «Когда мы начинаем говорить о ней, люди представляют картинки, на которых тяжелым больным выжигают лобные доли мозга. Такой была американская практика. Но она тут совершенно ни при чем. Воздействие на пациента сегодня проводится со всеми мерами предосторожности», — отметил Костюк.

Он напомнил, что на сегодняшний день такой метод терапии стал абсолютно безопасным для пациентов. Например, чтобы не вызывать судорог, больным дают миорелаксант ультракороткого действия, а уже потом проводят процедуру воздействия на организм электрическими импульсами. Получается своего рода перезагрузка, добавил врач.

«Это очень эффективный метод, который до сих пор применяется во всем мире. Он очень популярен в Северной Европе. Причем там человек приезжает в клинику, проходит процедуру за несколько часов и потом спокойно уезжает по своим делам. Все проводится в амбулаторном режиме», — заявил психиатр.

При этом он подчеркнул, что без психосоциальной терапии в лечении пациентов все равно не обойтись. Для успешного поддержания ремиссии человеку необходимо обладать навыками самонаблюдения и выявлять у себя специфические признаки, на которые нужно обратить особое внимание. Для этого врачи столичной больницы проводят с пациентами специальные беседы, заключил психиатр.

Ранее психиатр назвал способы поддержать себя во время обострений.