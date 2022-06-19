Мужчина с огромным леденцом в переходе метро рассмешил россиян

Идущий по переходу столичного метро мужчина с огромным леденцом, превышающим его рост, рассмешила россиян. Фотографию опубликовали в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».

«Генеральный директор зарплату подчиненным несет», — пошутили администраторы сообщества по поводу леденца на палке.

Пользователи сети особенно выделили огромный размер конфеты, отметив, что она слишком большая для одного человека. «Зато вкусно и не грустно», «Пока смотрела — сахар в крови поднялся», «Зарплата вахтовикам», «Слишком большой для одного человека», — прокомментировали фото подписчики.

Ранее мужчина, севший на шпагат в вагоне столичного метро, попал на видео и развеселил сеть.