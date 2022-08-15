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Лера Кудрявцева отреагировала на слухи о разводе с мужем

Лера Кудрявцева отреагировала на слухи о разводе с мужем
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

На слухи о разводе с мужем отреагировала в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Лера Кудрявцева.

«У меня вопрос к желтому СМИ: "Вы там какие грибы жрете?" Научитесь работать. Вот как мы, например, на программе "Секрет на миллион". Если мы что-то говорим, значит у нас это проверенная информация», — написала знаменитость.

Некоторые СМИ сообщали о разладе в семье телеведущей и о ее намерениях развестись с хоккеистом Игорем Макаровым. Они руководствовались фотографией Кудрявцевой и ее подруги-адвоката, опубликованной в социальных сетях.

«Придумывают новости из ничего. Выставил песню — сочинили статью . Написала пост — придумали еще одну. Встретилась с подругой — "встретилась с адвокатом". Ключевые слова "придумали и сочинили". Вы что там курите?», — высказалась Кудрявцева в личном Telegram-канале.

Ранее Лера Кудрявцева заявила об «измельчании» современных мужчин. «Мужчины стали слабее, яйца появились у женщин. Мужчины как-то ушли в забытье, не все, конечно, но многие. То, что вижу я, — к сожалению, мужчины мельчают», — сказала Кудрявцева.

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