Москвичей пригласили на лесной забег в одном из городов России

На лесной забег PLES Active приглашают москвичей сотрудники ресторанно-гостиничного холдинга WeFamilyGroup. Мероприятие приурочено к полному запуску первой эко-тропы в Тамбовской области, рассказали «Мосленте» организаторы».

Забег состоится в субботу, 29 июля, в рамках программы торжественного открытия финального участка эко-тропы в Пригородном лесу Тамбова. Цель забега — привлечение внимания к охране окружающей среды, здоровью населения и развитии национального туризма.

«Здоровая природа — здоровая нация. Эта наш манифест, который мы отразили в этом проекте. Больше года наша команда бережно расчищала лес, создавая комфортное пространство для отдыха и занятий спортом. Организуя первый лесной забег, мы хотим, чтобы каждый житель и гость города смог проникнуться атмосферой, где поют птицы, шелестит листва, где хочется дышать полной грудью», — рассказала совладелец и идейный вдохновитель WeFamilyGroup Марина Старчикова.

Любой желающий может зарегистрироваться для участия в забеге на официальном сайте. Участникам доступно несколько регистрационных пакетов: детский на 1 километр, взрослые на 5 и 8 километров, а также специальный пакет скандинавской ходьбы на 5 километров.

В течение всей программы будут функционировать зона с мастер-классами для детей и открытая кухня от ресторана ProПлов. В конце забега гостей ждут сертификаты и памятные медали участников, ценные призы и розыгрыш главного приза, а также музыкальный концерт.

Пригородный лес Тамбова — это городской парк на правом берегу реки Цны, где можно увидеть множество хвойных деревьев, живописные луга и чистейшее озеро Святовское. Основу леса составляют сосны в возрасте 120-160 лет, отметили организаторы забега.

Несколько веков назад в этом месте водились соболи, бобры и лоси, а в отдаленных уголках можно было встретить диких зубров — туров. По итогам весны 2023 года Тамбовская область уже не в первый раз возглавила национальный экологический рейтинг регионов России, составляемый общероссийской общественной организацией «Зеленый Патруль».

Ранее Марина Старчикова порекомендовала выезжать из Москвы при любой возможности.