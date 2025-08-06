Лето в Москве станет похоже на черноморское

Кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель кафедры охраны окружающей среды образовательного комплекса «Юго-Запад» Михаил Яшин рассказал Агентству городских новостей «Москва», что к 2050 году климат в Москве станет похож на черноморский.

По его словам, в столице России резкая смена сезонов, экстремальные погодные перепады, жара выше плюс 30 градусов и ливни, за считаные часы выдающие месячную норму осадков, — уже устойчивый тренд.

«Прогнозы говорят, что к середине века лето в средней полосе может напоминать черноморское побережье. Но ориентироваться нужно не только на жару — увеличится и зимняя нестабильность: сильные снегопады, ледяные дожди, гололед», — предупредил ученый.

Он назвал вопросом ближайшего будущего переосмысление строительных норм, адаптация жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), архитектуры, транспортной и медицинской систем с учетом изменений климата. Спикер обратил внимание, что ливневая канализация, рассчитанная на другие климатические условия, не всегда справляется — улицы затапливаются.

По его мнению, городам умеренной полосы нужно внедрять опыт мегаполисов, расположенных в субтропических и тропических климатических поясах, в том числе зарубежных. Речь идет об открытых дренажных системах, резервуарах для стока, зеленых зонах, способных впитывать влагу.

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