16:26, 07 ноября 2022
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Москвич обнаружил в унитазе летучую мышь
Кадр: Telegram-канал SHOT
Летучую мышь обнаружил в туалете своей квартиры москвич, сообщил Telegram-канал SHOT. Животное, плавающее в унитазе, попало на видео.
Автор ролика сообщил, что проживает на одном из верхних этажей ЖК «Сердце столицы» возле делового комплекса «Москва-Сити». Животное он обнаружил в санузле, вернувшись ночью домой.
Летучую мышь мужчина выпустил в окно. По его словам, рукокрылое могло попасть в квартиру с потоками воздуха из коллекторов, поднимающихся с нижних этажей.
Ранее в Подмосковье крыса вынырнула из унитаза и укусила сидящего на нем девятилетнего ребенка. Инцидент произошел на первом этаже дома.