Москвич обнаружил в унитазе летучую мышь

Автор ролика сообщил, что проживает на одном из верхних этажей ЖК «Сердце столицы» возле делового комплекса «Москва-Сити». Животное он обнаружил в санузле, вернувшись ночью домой.

Летучую мышь мужчина выпустил в окно. По его словам, рукокрылое могло попасть в квартиру с потоками воздуха из коллекторов, поднимающихся с нижних этажей.

Ранее в Подмосковье крыса вынырнула из унитаза и укусила сидящего на нем девятилетнего ребенка. Инцидент произошел на первом этаже дома.