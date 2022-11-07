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16:26, 07 ноября 2022
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Москвич обнаружил в унитазе летучую мышь

Москвич обнаружил в унитазе летучую мышь
Кадр: Telegram-канал SHOT

Летучую мышь обнаружил в туалете своей квартиры москвич, сообщил Telegram-канал SHOT. Животное, плавающее в унитазе, попало на видео.

Автор ролика сообщил, что проживает на одном из верхних этажей ЖК «Сердце столицы» возле делового комплекса «Москва-Сити». Животное он обнаружил в санузле, вернувшись ночью домой.

Летучую мышь мужчина выпустил в окно. По его словам, рукокрылое могло попасть в квартиру с потоками воздуха из коллекторов, поднимающихся с нижних этажей.

Ранее в Подмосковье крыса вынырнула из унитаза и укусила сидящего на нем девятилетнего ребенка. Инцидент произошел на первом этаже дома.

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