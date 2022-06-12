Названо идеальное место для гнездования летучих мышей в городе

Идеальное место для гнездования в городе летучих мышей в беседе с NEWS.ru назвал зоолог Московского зоопарка Илья Володин.

«В Европе практически все города просто усеяны летучими мышами, и Москва в этом плане не исключение. В центре российской столицы находится большое количество старых малоэтажных зданий, в которых остались довольно старые чердаки, идеальные для гнездования этих млекопитающих», — объяснил Володин.

Зоолог отметил, что летучие мыши — вторые по распространенности млекопитающие после грызунов, и они могут обитать в любом месте, где для них есть еда и убежище.

Ранее о правильном поведении при встрече с летучей мышью в квартире рассказала российский инженер-эколог, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.