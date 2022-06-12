Город
Вчера в 23:53
1 мин.

Названо идеальное место для гнездования летучих мышей в городе

Названо идеальное место для гнездования летучих мышей в городе
Фото: Thomas Lipke / Unsplash

Идеальное место для гнездования в городе летучих мышей в беседе с NEWS.ru назвал зоолог Московского зоопарка Илья Володин.

«В Европе практически все города просто усеяны летучими мышами, и Москва в этом плане не исключение. В центре российской столицы находится большое количество старых малоэтажных зданий, в которых остались довольно старые чердаки, идеальные для гнездования этих млекопитающих», — объяснил Володин.

Зоолог отметил, что летучие мыши — вторые по распространенности млекопитающие после грызунов, и они могут обитать в любом месте, где для них есть еда и убежище.

Ранее о правильном поведении при встрече с летучей мышью в квартире рассказала российский инженер-эколог, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.